Couronne de fleurs séchées chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges
mercredi 8 juillet 2026 · Moussu, faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Couronne de fleurs séchées chez Moussu
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur
Couronne + cookie + boisson
Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur
Couronne + cookie + boisson .
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Couronne de fleurs séchées chez Moussu
Make a plant wreath with dried flowers alongside Céline (registration required) to keep as a long-lasting decoration for your home
Wreath + cookie + drink
L’événement Couronne de fleurs séchées chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS
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