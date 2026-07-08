Couronne de fleurs séchées chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Couronne de fleurs séchées chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur

Couronne + cookie + boisson

Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur

Couronne + cookie + boisson .

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Couronne de fleurs séchées chez Moussu

Make a plant wreath with dried flowers alongside Céline (registration required) to keep as a long-lasting decoration for your home

Wreath + cookie + drink

L’événement Couronne de fleurs séchées chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS