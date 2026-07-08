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Couronne de fleurs séchées chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

mercredi 8 juillet 2026 · Moussu, faim & soif · Messanges

Couronne de fleurs séchées chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Moussu, faim & soif
Adresse
101 Chemin de Pey de l'Ancre
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif
38 38 38 Tarif de base plein tarif

Messanges

Couronne de fleurs séchées chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur
Couronne + cookie + boisson
Réalise une couronne végétales, avec des fleurs séchées avec Céline (sur inscription) à garder sur le long terme pour décorer ton intérieur
Couronne + cookie + boisson   .

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Couronne de fleurs séchées chez Moussu

Make a plant wreath with dried flowers alongside Céline (registration required) to keep as a long-lasting decoration for your home
Wreath + cookie + drink

L’événement Couronne de fleurs séchées chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS

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