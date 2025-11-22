Couronne de Noël Comme les Grands Brest

Couronne de Noël

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

2025-11-22

On entre doucement dans l’ambiance de Noël… Venez fabriquer votre couronne et préparer votre décoration de noël.

Atelier destiné aux enfants à partir de 7 ans.

Durée 1h.

Sur inscription auprès de la librairie. .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

