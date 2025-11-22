Couronne de Noël Comme les Grands Brest
Couronne de Noël Comme les Grands Brest samedi 22 novembre 2025.
Couronne de Noël
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
Date(s) :
2025-11-22
On entre doucement dans l’ambiance de Noël… Venez fabriquer votre couronne et préparer votre décoration de noël.
Informations pratiques
Atelier destiné aux enfants à partir de 7 ans.
Durée 1h.
Sur inscription auprès de la librairie. .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Couronne de Noël Brest a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole