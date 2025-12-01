Couronne de Noël MJC Héritan Mâcon
Couronne de Noël MJC Héritan Mâcon samedi 13 décembre 2025.
Couronne de Noël
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Pour une déco de Noël personnalisée, venez réaliser dans une ambiance chaleureuse votre propre couronne de Noël principalement à base de matériaux naturels. À suspendre à votre porte ou à poser au centre de votre table de fête, cette couronne sera à votre image !
Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine, formée au tissage en Allemagne auprès de l’artiste textile Doro Seror. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
