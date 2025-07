Couronne décorative en fleurs séchées Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Couronne décorative en fleurs séchées

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-13 14:30:00

fin : 2025-08-13 16:00:00

2025-08-13

La résidence Domitys Les Safrans vous propose cet atelier créatif pour réaliser une couronne en fleurs séchées en toute convivialité.

Sur inscription. Dès 18 ans.

English : Couronne décorative en fleurs séchées

The Domitys Les Safrans residence offers you this creative workshop to make a wreath from dried flowers in a friendly atmosphere.

Registration required. From 18 years old.

German : Couronne décorative en fleurs séchées

Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen diesen kreativen Workshop an, um in geselliger Runde einen Kranz aus Trockenblumen zu binden.

Nach vorheriger Anmeldung. Ab 18 Jahren.

Italiano :

La residenza Domitys Les Safrans propone questo laboratorio creativo per realizzare una corona di fiori secchi in un’atmosfera amichevole.

Iscrizione obbligatoria. A partire dai 18 anni.

Espanol :

La residencia Domitys Les Safrans ofrece este taller creativo en el que podrá confeccionar una corona de flores secas en un ambiente agradable.

Inscripción obligatoria. A partir de 18 años.

