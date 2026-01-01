Couronne et galettes des rois

8 place du Fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 09:30:00

fin : 2026-01-16 11:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager en famille et accueilli par un animateur professionnel. .

8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couronne et galettes des rois

L’événement Couronne et galettes des rois Périers a été mis à jour le 2026-01-13 par Côte Ouest Centre Manche