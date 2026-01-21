Couronne rigolote et colorée Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins
Couronne rigolote et colorée
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-10 2026-02-19
Crée ta couronne de carnaval à suspendre et laisse libre cours à ton imagination ! Découpe, colle, superpose et ajoute des décorations farfelues pour un résultat éclatant. Et si tu veux, termine par un coloriage plein de pep’s pour donner à ta couronne des couleurs qui pétillent !
De 6 à 10 ans.
Réservation en ligne uniquement. .
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
English : Couronne rigolote et colorée
