Couronnes de Noël au naturel, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Lieu-dit L'Aragnon Cueillette de l'Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Réalisez de superbes couronnes de Noël. Rendez-vous à la Cueillette de l’Aragnon pour préparer les fêtes ! Apprenez les techniques pour réalisez de superbes couronnes de Noël au naturel, découvrez les plantes à utiliser et comment faire en sorte qu’elles se conservent jusqu’à l’année prochaine ! Atelier manuel à partir d’éléments naturels. Durée 1h30 Dès 12 ans. .
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52
