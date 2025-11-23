Couronnes de Noël au naturel, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Couronnes de Noël au naturel, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

2025-12-11

2025-12-11

2025-12-11

Réalisez de superbes couronnes de Noël. Rendez-vous à la Cueillette de l’Aragnon pour préparer les fêtes ! Apprenez les techniques pour réalisez de superbes couronnes de Noël au naturel, découvrez les plantes à utiliser et comment faire en sorte qu’elles se conservent jusqu’à l’année prochaine ! Atelier manuel à partir d’éléments naturels. Durée 1h30 Dès 12 ans. .

