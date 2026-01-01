Couronnes de rois Micro-Folie 18e Paris

Ce mois-ci, la Micro-Folie 18e vous propose de venir découvrir des couvre-chefs en tout genre, un atelier de création de couronnes en papier et de partager un goûter de galettes des rois !

Ouvert à tous, atelier en famille.

Visite et atelier à la Micro-Folie 18e !

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T14:30:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00

Micro-Folie 18e Place Françoise Dorléac 75018 Paris

https://www.actisce.eu/post/couronnes-de-rois +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Micro-Folie 18e et trouvez le meilleur itinéraire

