Couronnes de rois Micro-Folie 18e Paris
Couronnes de rois Micro-Folie 18e Paris samedi 24 janvier 2026.
Ce mois-ci, la Micro-Folie 18e vous propose de venir découvrir des couvre-chefs en tout genre, un atelier de création de couronnes en papier et de partager un goûter de galettes des rois !
Ouvert à tous, atelier en famille.
Visite et atelier à la Micro-Folie 18e !
Le samedi 24 janvier 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-24T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T14:30:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00
Micro-Folie 18e Place Françoise Dorléac 75018 Paris
https://www.actisce.eu/post/couronnes-de-rois +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
Afficher la carte du lieu Micro-Folie 18e et trouvez le meilleur itinéraire