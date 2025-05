« Courons, Cavalons » – Arvieu, 8 juin 2025 07:00, Arvieu.

Randonnée équestre, pédestre et VTT (10€), départ libre de 8h à 9h30. 3 distances différentes, petit déjeuner offert sur place. Possibilité de louer des chevaux. Repas possible (18€). Réservation randonnée et/ou repas obligatoire 07.69.27.54.11

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 69 27 54 11 cassou.carmona@hotmail.fr

Equestrian, pedestrian and mountain bike rides (10?), free start from 8am to 9:30am. 3 different distances, breakfast available on site. Horses available for hire. Meals available (18?). Reservation required 07.69.27.54.11

Reit-, Wander- und Mountainbiketour (10?), freier Start von 8:00 bis 9:30 Uhr. 3 verschiedene Strecken, kostenloses Frühstück vor Ort. Es besteht die Möglichkeit, Pferde zu mieten. Mittagessen möglich (18?). Reservierung für Wanderungen und/oder Mahlzeiten erforderlich 07.69.27.54.11

Equitazione, passeggiate e mountain bike (10?), partenza libera dalle 8.00 alle 9.30. 3 distanze diverse, colazione in loco. Cavalli disponibili a noleggio. Possibilità di pranzare (18?). Prenotazione obbligatoria per passeggiate e/o pasti 07.69.27.54.11

Paseos a caballo, a pie y en bicicleta de montaña (10?), salida libre de 8h a 9h30. 3 distancias diferentes, desayuno in situ. Alquiler de caballos. Comida disponible (18?). Reserva obligatoria para paseos y/o comidas 07.69.27.54.11

