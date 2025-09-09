Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-09 16:30:00

fin : 2025-10-14 17:45:00

2025-09-09

Tous les mardis.

15h à 16h15 Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour.

16h30 à 17h45 Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour.

18h à 19h Respiration Méthode Rebo2t avec Valérie Hamoniaux.

19h15 à 20h45 Yoga Vinyasa avec Mandy Latchford.

Réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 67 66 70

English :

Every Tuesday.

3 to 4:15 pm: Yoga perinée abdo. Doctor Bernadette de Gasquet method with Sylvie Delacour.

16h30 à 17h45 Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour.

18h to 19h: Respiration Méthode Rebo2t with Valérie Hamoniaux.

7.15pm to 8.45pm: Vinyasa yoga with Mandy Latchford.

Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.

German :

Jeden Dienstag.

15.00 bis 16.15 Uhr: Yoga Perineum Abdo. Methode Dr. Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour.

16.30 bis 17.45 Uhr: Yoga vor oder nach der Geburt Methode Dr. Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour.

18.00 bis 19.00 Uhr: Atmung Methode Rebo2t mit Valérie Hamoniaux.

19.15 bis 20.45 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Mandy Latchford.

Telefonische Reservierung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.

Italiano :

Ogni martedì.

dalle 15.00 alle 16.15: Yoga perineo abdo. Metodo della dottoressa Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour.

dalle 16.30 alle 17.45: Yoga pre- o post-natale Méthode docteur Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour.

dalle 18.00 alle 19.00: Metodo di respirazione Rebo2t con Valérie Hamoniaux.

dalle 19.15 alle 20.45: Vinyasa yoga con Mandy Latchford.

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente almeno 12 ore prima della seduta.

Espanol :

Todos los martes.

de 15:00 a 16:15: Yoga perineo abdo. Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour.

de 16:30 a 17:45: Yoga prenatal o postnatal Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour.

18.00 h a 19.00 h: Respiración método Rebo2t con Valérie Hamoniaux.

de 19.15 a 20.45 h: Vinyasa yoga con Mandy Latchford.

Las reservas deben realizarse por teléfono al menos 12 horas antes de la sesión.

