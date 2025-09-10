Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost mercredi 10 septembre 2025.

Cours à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 11:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Tous les mercredis.

9h à 10 h Yoga Aérien avec Marianne Blanc.

11h à 12 h Pilâtes Flow avec Marianne Blanc.

11h à 12h Yoga Somatique avec Anaïs Goldman.

12h15 à 13h30 Yoga sur chaise avec Anaïs Goldman.

12h30 à 13h30 Respiration Méthode Rebo2t avec Valérie Hamoniaux.

18h à 19h30 Yoga Tibétain, (Lu Jong) méthode ancestrale de soins personnalisés avec Maud Lopez.

19h à 20h30 Art Martial Sensoriel avec Yolaine Delalande.

Réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.

.

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 67 66 70

English :

Every Wednesday.

9 to 10 a.m.: Aerial Yoga with Marianne Blanc.

11 a.m. to 12 p.m.: Pilates Flow with Marianne Blanc.

11 a.m. to 12 p.m.: Somatic Yoga with Anaïs Goldman.

12.15pm to 1.30pm: Chair Yoga with Anaïs Goldman.

12.30 p.m. to 1.30 p.m.: Respiration Méthode Rebo2t with Valérie Hamoniaux.

18h to 19h30 Tibetan Yoga, (Lu Jong) ancestral method of personalized care with Maud Lopez.

7 to 8.30pm: Sensory Martial Art with Yolaine Delalande.

Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.

German :

Jeden Mittwoch.

9.00 bis 10.00 Uhr: Aerial Yoga mit Marianne Blanc.

11.00 bis 12.00 Uhr: Flow-Pilates mit Marianne Blanc.

11.00 bis 12.00 Uhr: Somatisches Yoga mit Anaïs Goldman.

12.15 bis 13.30 Uhr: Yoga auf dem Stuhl mit Anaïs Goldman.

12.30 bis 13.30 Uhr: Atmung Rebo2t-Methode mit Valérie Hamoniaux.

18.00 bis 19.30 Uhr: Tibetisches Yoga, (Lu Jong) uralte Methode zur persönlichen Pflege mit Maud Lopez.

19.00 bis 20.30 Uhr: Sensorische Kampfkunst mit Yolaine Delalande.

Telefonische Reservierung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.

Italiano :

Ogni mercoledì.

dalle 9 alle 10: Aerial Yoga con Marianne Blanc.

dalle 11 alle 12: Pilates Flow con Marianne Blanc.

dalle 11 alle 12: Somatic Yoga con Anaïs Goldman.

dalle 12.15 alle 13.30: Chair Yoga con Anaïs Goldman.

dalle 12.30 alle 13.30: Respirazione con il metodo Rebo2t con Valérie Hamoniaux.

dalle 18.00 alle 19.30: Yoga tibetano (Lu Jong), un metodo ancestrale di cura personalizzata con Maud Lopez.

dalle 19.00 alle 20.30: Arte marziale sensoriale con Yolaine Delalande.

Prenotare telefonicamente almeno 12 ore prima della seduta.

Espanol :

Todos los miércoles.

de 9:00 a 10:00: Yoga aéreo con Marianne Blanc.

de 11:00 a 12:00: Pilates Flow con Marianne Blanc.

de 11:00 a 12:00: Yoga somático con Anaïs Goldman.

12.15 h a 13.30 h: Yoga en silla con Anaïs Goldman.

12.30 h a 13.30 h: Respiración con el método Rebo2t con Valérie Hamoniaux.

18.00 h a 19.30 h: Yoga tibetano (Lu Jong), método ancestral de cuidados personalizados, con Maud Lopez.

de 19:00 a 20:30: Arte marcial sensorial con Yolaine Delalande.

Reserva por teléfono al menos 12 horas antes de la sesión.

