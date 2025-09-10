Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost
Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost mercredi 10 septembre 2025.
Cours à l’Arbre à Papillons
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-10 11:00:00
fin : 2025-10-15 12:00:00
2025-09-10
Tous les mercredis.
9h à 10 h Yoga Aérien avec Marianne Blanc.
11h à 12 h Pilâtes Flow avec Marianne Blanc.
11h à 12h Yoga Somatique avec Anaïs Goldman.
12h15 à 13h30 Yoga sur chaise avec Anaïs Goldman.
12h30 à 13h30 Respiration Méthode Rebo2t avec Valérie Hamoniaux.
18h à 19h30 Yoga Tibétain, (Lu Jong) méthode ancestrale de soins personnalisés avec Maud Lopez.
19h à 20h30 Art Martial Sensoriel avec Yolaine Delalande.
Réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 67 66 70
English :
Every Wednesday.
9 to 10 a.m.: Aerial Yoga with Marianne Blanc.
11 a.m. to 12 p.m.: Pilates Flow with Marianne Blanc.
11 a.m. to 12 p.m.: Somatic Yoga with Anaïs Goldman.
12.15pm to 1.30pm: Chair Yoga with Anaïs Goldman.
12.30 p.m. to 1.30 p.m.: Respiration Méthode Rebo2t with Valérie Hamoniaux.
18h to 19h30 Tibetan Yoga, (Lu Jong) ancestral method of personalized care with Maud Lopez.
7 to 8.30pm: Sensory Martial Art with Yolaine Delalande.
Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.
German :
Jeden Mittwoch.
9.00 bis 10.00 Uhr: Aerial Yoga mit Marianne Blanc.
11.00 bis 12.00 Uhr: Flow-Pilates mit Marianne Blanc.
11.00 bis 12.00 Uhr: Somatisches Yoga mit Anaïs Goldman.
12.15 bis 13.30 Uhr: Yoga auf dem Stuhl mit Anaïs Goldman.
12.30 bis 13.30 Uhr: Atmung Rebo2t-Methode mit Valérie Hamoniaux.
18.00 bis 19.30 Uhr: Tibetisches Yoga, (Lu Jong) uralte Methode zur persönlichen Pflege mit Maud Lopez.
19.00 bis 20.30 Uhr: Sensorische Kampfkunst mit Yolaine Delalande.
Telefonische Reservierung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.
Italiano :
Ogni mercoledì.
dalle 9 alle 10: Aerial Yoga con Marianne Blanc.
dalle 11 alle 12: Pilates Flow con Marianne Blanc.
dalle 11 alle 12: Somatic Yoga con Anaïs Goldman.
dalle 12.15 alle 13.30: Chair Yoga con Anaïs Goldman.
dalle 12.30 alle 13.30: Respirazione con il metodo Rebo2t con Valérie Hamoniaux.
dalle 18.00 alle 19.30: Yoga tibetano (Lu Jong), un metodo ancestrale di cura personalizzata con Maud Lopez.
dalle 19.00 alle 20.30: Arte marziale sensoriale con Yolaine Delalande.
Prenotare telefonicamente almeno 12 ore prima della seduta.
Espanol :
Todos los miércoles.
de 9:00 a 10:00: Yoga aéreo con Marianne Blanc.
de 11:00 a 12:00: Pilates Flow con Marianne Blanc.
de 11:00 a 12:00: Yoga somático con Anaïs Goldman.
12.15 h a 13.30 h: Yoga en silla con Anaïs Goldman.
12.30 h a 13.30 h: Respiración con el método Rebo2t con Valérie Hamoniaux.
18.00 h a 19.30 h: Yoga tibetano (Lu Jong), método ancestral de cuidados personalizados, con Maud Lopez.
de 19:00 a 20:30: Arte marcial sensorial con Yolaine Delalande.
Reserva por teléfono al menos 12 horas antes de la sesión.
