Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-11 11:00:00

fin : 2025-10-16 12:15:00

2025-09-11

Tous les jeudis.

Hatha Yoga avec Julie Antolin de 11h à 12h15 .

Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour de 17h à 18h.

Sur réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 94 31 34

English :

Every Thursday.

Hatha Yoga with Julie Antolin from 11am to 12:15pm.

Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour from 5pm to 6pm.

Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.

German :

Jeden Donnerstag.

Hatha Yoga mit Julie Antolin von 11:00 bis 12:15 Uhr .

Yoga Perineum Abdo. Methode Dr. Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Nach telefonischer Anmeldung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.

Italiano :

Ogni giovedì.

Hatha Yoga con Julie Antolin dalle 11.00 alle 12.15.

Yoga perineo abdo. Metodo della dottoressa Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour dalle 17.00 alle 18.00.

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente almeno 12 ore prima della seduta.

Espanol :

Todos los jueves.

Hatha Yoga con Julie Antolin de 11h a 12h15.

Yoga perineo abdo. Método Doctor Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour de 17h a 18h.

Las reservas deben hacerse por teléfono al menos 12 horas antes de la sesión.

