Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-12 11:00:00

fin : 2025-10-17 13:00:00

2025-09-12

Tous les vendredis.

10h à 11h Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

11h à 13h Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

17h à 18h Pilâtes Flow avec Marianne Blanc 07 86 50 87 50

18h à 19 h Yoga Aérien avec Marianne Blanc 07 86 50 87 50

Réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 94 31 34

English :

Every Friday.

10 to 11 a.m.: Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

11am to 1pm: Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

5 pm to 6 pm: Pilâtes Flow with Marianne Blanc 07 86 50 87 50

6 7 pm: Aerial Yoga with Marianne Blanc 07 86 50 87 50

Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.

German :

Jeden Freitag.

10.00 bis 11.00 Uhr: Yoga Perineum Abdo. Methode Doktor Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

11h bis 13h: Yoga vor oder nach der Geburt Methode Dr. Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

17 bis 18 Uhr: Flow-Pilates mit Marianne Blanc 07 86 50 87 50

18.00 bis 19.00 Uhr: Aerial Yoga mit Marianne Blanc 07 86 50 87 50

Telefonische Reservierung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.

Italiano :

Ogni venerdì.

dalle 10 alle 11: Yoga perineo abdo. Metodo della dottoressa Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

dalle 11.00 alle 13.00: Yoga pre- o post-natale Méthode docteur Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

dalle 17.00 alle 18.00: Pilates Flow con Marianne Blanc 07 86 50 87 50

dalle 18.00 alle 19.00: Aerial Yoga con Marianne Blanc 07 86 50 87 50

Prenotazioni telefoniche entro 12 ore prima della sessione.

Espanol :

Todos los viernes.

de 10h a 11h: Yoga perineo abdo. Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

11h a 13h: Yoga prenatal o postnatal Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34

17.00 h a 18.00 h: Pilates Flow con Marianne Blanc 07 86 50 87 50

de 18:00 a 19:00: Yoga aéreo con Marianne Blanc 07 86 50 87 50

Reservas por teléfono a más tardar 12 horas antes de la sesión.

