Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Début : 2025-09-12 11:00:00
fin : 2025-10-17 13:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Tous les vendredis.
10h à 11h Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
11h à 13h Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet avec Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
17h à 18h Pilâtes Flow avec Marianne Blanc 07 86 50 87 50
18h à 19 h Yoga Aérien avec Marianne Blanc 07 86 50 87 50
Réservation par téléphone au plus tard 12 heures avant la séance.
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 94 31 34
English :
Every Friday.
10 to 11 a.m.: Yoga périnée abdo. Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
11am to 1pm: Yoga pré ou post Natal Méthode docteur Bernadette de Gasquet with Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
5 pm to 6 pm: Pilâtes Flow with Marianne Blanc 07 86 50 87 50
6 7 pm: Aerial Yoga with Marianne Blanc 07 86 50 87 50
Reservations by telephone no later than 12 hours before the session.
German :
Jeden Freitag.
10.00 bis 11.00 Uhr: Yoga Perineum Abdo. Methode Doktor Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
11h bis 13h: Yoga vor oder nach der Geburt Methode Dr. Bernadette de Gasquet mit Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
17 bis 18 Uhr: Flow-Pilates mit Marianne Blanc 07 86 50 87 50
18.00 bis 19.00 Uhr: Aerial Yoga mit Marianne Blanc 07 86 50 87 50
Telefonische Reservierung bis spätestens 12 Stunden vor der Sitzung.
Italiano :
Ogni venerdì.
dalle 10 alle 11: Yoga perineo abdo. Metodo della dottoressa Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
dalle 11.00 alle 13.00: Yoga pre- o post-natale Méthode docteur Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
dalle 17.00 alle 18.00: Pilates Flow con Marianne Blanc 07 86 50 87 50
dalle 18.00 alle 19.00: Aerial Yoga con Marianne Blanc 07 86 50 87 50
Prenotazioni telefoniche entro 12 ore prima della sessione.
Espanol :
Todos los viernes.
de 10h a 11h: Yoga perineo abdo. Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
11h a 13h: Yoga prenatal o postnatal Método doctora Bernadette de Gasquet con Sylvie Delacour 06 12 94 31 34
17.00 h a 18.00 h: Pilates Flow con Marianne Blanc 07 86 50 87 50
de 18:00 a 19:00: Yoga aéreo con Marianne Blanc 07 86 50 87 50
Reservas por teléfono a más tardar 12 horas antes de la sesión.
