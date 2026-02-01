Cours adapté Adultes et Baby Cirque Salle des fêtes ou Abriculture La Chapelle-de-Bragny

Cours adapté Adultes et Baby Cirque

Salle des fêtes ou Abriculture 72 route d’Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

2026-02-25

Pour Adultes

Les cours de cirque adapté, vous promettent une aventure unique, une opportunité de vous épanouir, de développer votre confiance en vous et d’explorer de nouveaux horizons.

Pour essayer ou vous perfectionner, les artistes professionnels encadrants sont des passionnés par leur métier et sauront s’adapter à votre niveau.

Baby Cirque

Ces cours d’éveil s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans et réunissent différentes disciplines complémentaires des arts du cirque, au sol ou dans les airs.

Chaque cours est adapté en fonction de l’âge et du niveau de chaque élève

Les cours ont lieu soit à la salle des fêtes soit dans notre Abriculture à la Chapelle de Bragny 72 route d’Hauterive le Haut.

Prévoir une tenue adapté, les cheveux longs attachés et une gourde. .

Salle des fêtes ou Abriculture 72 route d'Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

