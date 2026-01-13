Cours Aquarelle Carnet de voyage, chenal et autres… La Tremblade

Cours Aquarelle Carnet de voyage, chenal et autres…

Mme Boury Marie Laure, professeure diplômée, vous propose un cours d’aquarelle Carnet de voyage, chenal et autres…

Parking du marché, derrière la résidence Domitys La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 22 77 94 mlgribouille@yahoo.fr

Mrs. Boury Marie Laure, a qualified watercolor teacher, offers a course in watercolor Travel journal, channel and other…

