Cours art plastiques et peinture Buchy

Cours dessin & peinture à BUCHY, chaque mercredi dès le 10 septembre (hors vacances scolaires) :

15h15 à 16h15 4 à 10 ans avec Ysabelle Roby-Pétrel

16h30 à 18h 8 à 14 ans avec Grégrory Robert

18h30 à 20h30 Adultes et plus de 15 ans avec Jérôme Le Goff

Le tarif pour les cours de dessin et peinture chaque mercredi est :

– 10 € l’heure pour le cours de 15h15 à 16h15 (4-10 ans)

– 15 € pour 1h30 de 16h30 à 18h (8-14 ans)

– 20 € pour 2h de 18h30 à 20h30 (adultes et plus de 15 ans)

Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone.

Maison des Associations à Buchy

(Ancienne Ecole des filles)

Association Art Loc’Halles .

71 Grande Rue Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 66 01 01 artlochalles@gmail.com

