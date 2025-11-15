Cours collectif dessin, pastel, peinture Coutances

Cours collectif dessin, pastel, peinture Coutances samedi 15 novembre 2025.

Cours collectif dessin, pastel, peinture

5 Place de la Poissonnerie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Cours collectif dessin, pastel, peinture au 5 place de la poissonnerie à Coutances.

Les vendredis 14h-16h et les samedi 10h30-12h30 et 14h-16h. .

5 Place de la Poissonnerie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 32 78 77 48 jb.doubilet@gmail.com

English : Cours collectif dessin, pastel, peinture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours collectif dessin, pastel, peinture Coutances a été mis à jour le 2025-09-12 par Coutances Tourisme