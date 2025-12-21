Cours collectif Kinésiologie

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 10:00:00

fin : 2026-01-09 11:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Un cours collectif qui fait du bien !

La kinésiologie est une pratique qui s’appuie sur les principes de la médecine traditionnelle Chinoise, du Brain Gym et du Touch Fort Health, pour un équilibre physique, émotionnel et énergétique.

Vous êtes prêt(e) à

– soulager les tentions physiques et mentales ?

– Améliorer, booster et conserver son énergie toute l’année, au fil des saisons ?

– Gérer vos émotions ?

A travers des mouvements simples, de la bonne humeur et du partage.

Tout public, sans pré-requis.

Cours 2 fois par mois. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 58 88 14 03

English :

A group class that feels good!

