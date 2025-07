Cours collectif numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Cours collectif numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour mardi 15 juillet 2025.

Cours collectif numérique

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Pars à la découverte de l’ordinateur et son utilisation. Viens participer à des ateliers numériques “à vivre ensemble”.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08

English :

Discover the computer and how to use it. Come and take part in digital workshops ?to live together?

German : Cours collectif numérique

Gehe auf Entdeckungsreise und lerne den Computer und seine Nutzung kennen. Nimm an digitalen Workshops teil, um gemeinsam zu leben.

Italiano :

Scoprite il computer e come usarlo. Partecipate ai laboratori digitali « per vivere insieme ».

Espanol : Cours collectif numérique

Descubra el ordenador y cómo utilizarlo. Ven a participar en talleres digitales ?para vivir juntos?

