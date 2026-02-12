Cours collectif numérique PowerPoint La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Cours collectif numérique PowerPoint

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l'Adour Landes

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Pars à la découverte de l’ordinateur et son utilisation. Viens participer à des ateliers numériques “à vivre ensemble”.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l'Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08

English : Cours collectif numérique PowerPoint

Discover the computer and how to use it. Come and take part in digital workshops ?to live together?

