Cours collectif Yoga Adultes Salle Christian Gillot Broye

Cours collectif Yoga Adultes

Salle Christian Gillot 4 rue louise michel Broye Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-12-09 18:45:00

fin : 2026-03-17 20:00:00

2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21

Cours de Yoga collectif pour adultes les mardis (hors vacances scolaires et jours fériés) 2 créneaux de 17h15 à 18h30 et de 18h45 à 20h.

Début de cours Septembre 2025

Matériel à apporter tapis (coussin, briques, etc. en option) .

