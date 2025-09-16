Cours collectif Yoga Adultes Salle Christian Gillot Broye
Cours collectif Yoga Adultes Salle Christian Gillot Broye mardi 9 décembre 2025.
Cours collectif Yoga Adultes
Salle Christian Gillot 4 rue louise michel Broye Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2025-12-09 18:45:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21
Cours de Yoga collectif pour adultes les mardis (hors vacances scolaires et jours fériés) 2 créneaux de 17h15 à 18h30 et de 18h45 à 20h.
Début de cours Septembre 2025
Matériel à apporter tapis (coussin, briques, etc. en option) .
Salle Christian Gillot 4 rue louise michel Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté julie.gouiran@gmail.com
L’événement Cours collectif Yoga Adultes Broye a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)