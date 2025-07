Cours collectifs avec Lisa Versainville

Cours collectifs avec Lisa Versainville jeudi 17 juillet 2025.

Cours collectifs avec Lisa

Terrain de tennis Versainville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-31 21:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Tous les jeudis de 20h à 21h au terrain de tennis de Versainville renforcement musculaire dynamique

5€ par personne

Prévoir bouteille d’eau, serviette, basket et tenue de sport

Terrain de tennis Versainville 14700 Calvados Normandie +33 6 46 62 60 49

English : Cours collectifs avec Lisa

Every Thursday from 8 to 9 p.m. at the Versainville tennis court dynamic muscle strengthening

5? per person

Bring a bottle of water, towel, sneakers and sportswear

German : Cours collectifs avec Lisa

Jeden Donnerstag von 20:00 bis 21:00 Uhr auf dem Tennisplatz von Versainville dynamische Muskelstärkung

5? pro Person

Wasserflasche, Handtuch, Turnschuh und Sportkleidung mitbringen

Italiano :

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 21.00 presso il campo da tennis di Versainville rafforzamento muscolare dinamico

5? a persona

Portare una bottiglia d’acqua, un asciugamano, scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo

Espanol :

Todos los jueves de 20h a 21h en la pista de tenis de Versainville refuerzo muscular dinámico

5? por persona

Traer una botella de agua, toalla, zapatillas y ropa deportiva

