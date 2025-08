Cours collectifs biathlon à 10 mètres Métabief

6 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Début : 2025-08-06 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Accessible à tous dès 8 ans. En solo, en famille ou entre amis, initiez-vous au biathlon en ski de fond, raquettes, skis à roulettes ou à pied !

Venez découvrir les joies du biathlon avec un collectif d’enfer !

Dans un groupe de maximum 12 personnes, accessible à tous, l’équipe de Biathl’ON Xplore accueillera petits et grands pour une initiation ludique au biathlon !

En ski de fond, raquettes, skis à roulettes ou à pied, venez explorer ou vous perfectionner en biathlon toute l’année !

Avec nos carabines à air comprimé de dernière génération, passez un moment ludique et inoubliable dans la peau d’un biathlète !

Encadrés par des moniteurs passionnés de biathlon, venez vous initier et vous amuser en toute sécurité !

Prévoir une tenue de sport adaptée à la météo et de l’eau. .

6 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 35 91 63

