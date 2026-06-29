Cours collectifs de sport avec Lisa Terrain de tennis (à coté de la Mairie) Versainville jeudi 2 juillet 2026.

Versainville

Cours collectifs de sport avec Lisa

Terrain de tennis (à coté de la Mairie) 1 Rue Neuve Versainville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-08-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20

Cours collectifs de sports proposés par Lisa durant tout l’été

Ouvert à tous

Cours collectifs de sports proposés par Lisa durant tout l’été

> Les lundis Cours de Pilates à Damblainville (Salle des fêtes) de 19h30-20h30

> Les jeudis Cours de Renforcement musculaire dynamique à Versainville (Terrain de Tennis) de 20h à 21h

Ouvert à tous, possibilité d’inscription par téléphone ou sur place

5€ par cours .

Terrain de tennis (à coté de la Mairie) 1 Rue Neuve Versainville 14700 Calvados Normandie +33 6 46 62 60 49

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English : Cours collectifs de sport avec Lisa

Group sports classes run by Lisa throughout the summer

Open to everyone

L’événement Cours collectifs de sport avec Lisa Versainville a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande