Cours collectifs de sport avec Lisa Terrain de tennis (à coté de la Mairie) Versainville
Cours collectifs de sport avec Lisa Terrain de tennis (à coté de la Mairie) Versainville jeudi 2 juillet 2026.
Versainville
Cours collectifs de sport avec Lisa
Terrain de tennis (à coté de la Mairie) 1 Rue Neuve Versainville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-08-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20
Cours collectifs de sports proposés par Lisa durant tout l’été
Ouvert à tous
Cours collectifs de sports proposés par Lisa durant tout l’été
> Les lundis Cours de Pilates à Damblainville (Salle des fêtes) de 19h30-20h30
> Les jeudis Cours de Renforcement musculaire dynamique à Versainville (Terrain de Tennis) de 20h à 21h
Ouvert à tous, possibilité d’inscription par téléphone ou sur place
5€ par cours .
Terrain de tennis (à coté de la Mairie) 1 Rue Neuve Versainville 14700 Calvados Normandie +33 6 46 62 60 49
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English : Cours collectifs de sport avec Lisa
Group sports classes run by Lisa throughout the summer
Open to everyone
L’événement Cours collectifs de sport avec Lisa Versainville a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande