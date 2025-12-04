Cours-conférence sur l’Egypte ancienne Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Cours-conférence sur l’Egypte ancienne Jeudi 4 décembre, 10h30 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Payant sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T10:30:00 – 2025-12-04T12:30:00

Fin : 2025-12-04T10:30:00 – 2025-12-04T12:30:00

De longues pattes fines, un pelage blanc étincelant, une encolure

rousse et de longues cornes incurvées, l’oryx a tout d’une paisible

antilope. Principalement chassée pour sa viande et son cuir, il a

aussi fait l’objet de tentative de domestication et d’apprivoisement.

Pourtant, dans la pensée égyptienne, cet animal a vite vu son image se dégrader. Habitant naturel du désert, il a été associé au redoutable dieu Seth qui prend son apparence pour s’en prendre à

l’œil d’Horus. Il fait également l’objet d’un rituel spécifique, une mise à mort sacrificielle très souvent représentée dans les temples

égyptiens, aux codes et à la signification encore assez mal

connue. Une image d’animal hostile, qui déteste la lune et les

Grecs et les Romains ont également appliqué à cette pauvre antilope mal-aimé du bestiaire égyptien.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, Nantes

