Cours Cross Training Salle polyvalente de Commenailles Commenailles vendredi 27 février 2026.
Salle polyvalente de Commenailles Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
Création d’un cours de Cross Training animé par Loïc Maréchal.
Séance gratuite du vendredi 27 février puis 80 € de début mars à fin juin comprenant la licence EPGV (Fédération de gymnastique volontaire) .
Salle polyvalente de Commenailles Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 81 01 36 dominique.atcgym39@gmail.com
