Cours Cross Training Salle polyvalente de Commenailles Commenailles

Cours Cross Training

Salle polyvalente de Commenailles Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Création d’un cours de Cross Training animé par Loïc Maréchal.

Séance gratuite du vendredi 27 février puis 80 € de début mars à fin juin comprenant la licence EPGV (Fédération de gymnastique volontaire) .

Salle polyvalente de Commenailles Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 81 01 36 dominique.atcgym39@gmail.com

English : Cours Cross Training

