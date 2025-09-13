Cours d’Afro Zumba – avec Nassirou Immeuble du Drac Nantes

Cours d’Afro Zumba – avec Nassirou Immeuble du Drac Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 10:00 – 12:00

Gratuit : non 105 € l’année pour les enfants et 210 € l’année pour les adultes. Possible de faire des cours à l’unité. Renseignements et inscriptions : 06 52 49 72 72 ou togoatcc@gmail.com Tout public, Jeune Public

Dès le 13 septembre 2025, rejoins NASSIROU, artiste chorégraphe & animateur passionné, pour une aventure Zumba 100 % afro, inclusive et pleine de good vibes ! Cours d’Afro Zumba : le mercredi de 19h à 20h (à partir de 14 ans, adultes) – au centre socioculturel Bellevue Accoord, 25 rue du Jamet, Nantes le samedi de 10h à 10h45 (pour les 8/13 ans) et de 11h à 12h (à partir de 14 ans, adultes) – à la Salle AB du Drac, 15 bd Jean Moulin, Nantes Proposés par ATCC France Togo (Association Togolaise Contre le Cancer)

Immeuble du Drac Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 0652497272