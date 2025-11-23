Cours d’Aïkido Self-Défense Gratuit – Dimanche 23 Novembre DOJO – Espace Jean Bégarie Bordeaux

Cours d’Aïkido Self-Défense Gratuit – Dimanche 23 Novembre Dimanche 23 novembre, 10h00 DOJO – Espace Jean Bégarie Gironde

À l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes (25 novembre), nous organisons un cours d’Aïkido spécial self-défense gratuit et ouvert à toutes les femmes, quel que soit leur niveau. « Parce que la self-défense est un droit, pas un privilège. Parce que la confiance en soi se construit aussi sur le tatami. »

L’Aïkido pour se défendre ?

La self-défense ne se limite pas à apprendre des techniques de combat. C’est avant tout reprendre confiance en soi, comprendre les mécanismes de l’agression et savoir comment réagir face à une situation dangereuse. Beaucoup de femmes hésitent à « faire mal » à quelqu’un, même pour se défendre. Ce cours vous aidera à dépasser ce blocage psychologique et à légitimer votre droit à vous protéger sans pour autant avoir recours à la force. L’Aïkido est un art martial fondé sur l’équilibre et la maîtrise de points de contact stratégiques. Ancré dans des valeurs de respect et d’harmonie, il permet d’apprendre à se défendre avec justesse, sans excès de violence, même face à une agression.

Un espace bienveillant pour apprendre

Ce cours se veut un espace sûr où vous pourrez poser toutes vos questions, exprimer vos craintes et progresser à votre rythme. L’objectif n’est pas de faire de vous des combattantes, mais de vous donner les outils pour réagir face au danger et, surtout, pour marcher dans la rue avec plus de confiance.

