COURS D’ANGLAIS MATERNELLE Clermont-l’Hérault
COURS D’ANGLAIS MATERNELLE Clermont-l’Hérault samedi 17 janvier 2026.
COURS D’ANGLAIS MATERNELLE
34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-31
Une initiation ludique à l’anglais pour les 3 à 6 ans.
Une initiation ludique à l’anglais pour les 3 à 6 ans. Les ateliers sont proposé en présence des parents. Idéal pour partager un moment de complicité. .
34 Bis Rue Croix Rouge Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 43 51 49 trajectoirescafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun introduction to English for 3 to 6 year-olds.
L’événement COURS D’ANGLAIS MATERNELLE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS