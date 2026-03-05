Cours d’anglais

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Envie d’une nouvelle aventure ? Nos cours d’anglais gratuits pour débutants commencent en novembre ! Tous les mercredis de 14h30 à 16h au CAFÉ Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue.

Envie d’une nouvelle aventure ? Nos cours d’anglais gratuits pour débutants commencent en novembre ! Tous les mercredis de 14h30 à 16h au CAFÉ Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue. .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 30 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours d’anglais

Looking for a new adventure? Our free English courses for beginners start in November! Every Wednesday from 2.30 to 4pm at the CAFÉ Eco-solidaire. Perfect for meeting new people and learning a new language.

L’événement Cours d’anglais Mimbaste a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans