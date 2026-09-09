Cours d’anglais Mimbaste
mercredi 9 septembre 2026 · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Cours d’anglais
1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Envie d’une nouvelle aventure ? Cours d’anglais gratuits pour débutants tous les mercredis de 14h30 à 16h au Café Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue.
Envie d’une nouvelle aventure ? Cours d’anglais gratuits pour débutants tous les mercredis de 14h30 à 16h au Café Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue. .
1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 30 20
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English : Cours d’anglais
Looking for a new adventure? Free English classes for beginners every Wednesday from 2:30 to 4pm at the Café Eco-solidaire. Perfect for meeting new people and learning a new language.
L’événement Cours d’anglais Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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