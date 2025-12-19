COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac

COURS D’AQUARELLE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-01-27 18:00:00

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

Marianne partage sa passion des aquarelles au travers de 3 ateliers de niveaux adaptés dont un pour les enfants …

Marianne vous propose 3 niveaux Dessin et aquarelles, un pour adultes confirmés , un pour débutants mais aussi un spécial enfants et ados.

On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! Alors… à vos pinceaux ! .

lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Marianne shares her passion for watercolours in 3 workshops at different levels, including one for children …

