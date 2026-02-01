COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac
COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac mardi 10 février 2026.
COURS D’AQUARELLE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
2026-02-10 2026-02-17
Marianne partage sa passion des aquarelles au travers de 3 ateliers de niveaux adaptés dont un pour les enfants …
Marianne vous propose 3 niveaux Dessin et aquarelles, un pour adultes confirmés , un pour débutants mais aussi un spécial enfants et ados.
On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! Alors… à vos pinceaux ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Marianne shares her passion for watercolours in 3 workshops at different levels, including one for children …
