COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac

COURS D'AQUARELLE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 2026-03-24

COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac mardi 31 mars 2026.

COURS D’AQUARELLE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31 18:00:00

Date(s) :
2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Marianne partage sa passion des aquarelles au travers de 3 ateliers de niveaux adaptés dont un pour les enfants …
Marianne vous propose 3 niveaux Dessin et aquarelles, un pour adultes confirmés , un pour débutants mais aussi un spécial enfants et ados.
On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! Alors… à vos pinceaux !   .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie   lacafetiere.aurignac@gmail.com

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English :

Marianne shares her passion for watercolours in 3 workshops at different levels, including one for children …

L’événement COURS D’AQUARELLE Aurignac a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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