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COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac

mardi 15 septembre 2026 · LA CAFETIERE · Aurignac

COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
LA CAFETIERE
Adresse
26 Rue Saint-Michel
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aurignac

COURS D’AQUARELLE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Marianne partage sa passion des aquarelles au travers de 3 ateliers de niveaux adaptés dont un pour les enfants …
Marianne vous propose 4 niveaux Dessin et aquarelles, un pour adultes intermédiaires ou avancés , un pour débutants mais aussi un spécial enfants et ados.
On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! Alors… à vos pinceaux !   .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Marianne shares her passion for watercolours in 3 workshops at different levels, including one for children …

L’événement COURS D’AQUARELLE Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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