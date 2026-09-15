COURS D’AQUARELLE LA CAFETIERE Aurignac
mardi 15 septembre 2026 · LA CAFETIERE · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
COURS D’AQUARELLE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Marianne partage sa passion des aquarelles au travers de 3 ateliers de niveaux adaptés dont un pour les enfants …
Marianne vous propose 4 niveaux Dessin et aquarelles, un pour adultes intermédiaires ou avancés , un pour débutants mais aussi un spécial enfants et ados.
On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! Alors… à vos pinceaux ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Marianne shares her passion for watercolours in 3 workshops at different levels, including one for children …
L’événement COURS D’AQUARELLE Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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