COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS LA CAFETIERE Aurignac

COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS LA CAFETIERE Aurignac mardi 16 septembre 2025.

COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 15:30:00

fin : 2025-09-16 16:45:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14

Marianne partage sa passion des aquarelles au travers d’un atelier au sein des locaux de la cafetière à Aurignac

Venez retrouver Marianne pour 1 heure de cours d’initiation à l’aquarelle.

Atelier payant.

Le matériel est inclus dans la prestation et le tarif dégressif en cas d’abonnement à plusieurs cours .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Marianne shares her passion for watercolours through a workshop at La Cafetière in Aurignac

German :

Marianne teilt ihre Leidenschaft für Aquarelle durch einen Workshop in den Räumlichkeiten der Cafetière in Aurignac

Italiano :

Marianne condivide la sua passione per l’acquerello in un workshop presso La Cafetière di Aurignac

Espanol :

Marianne comparte su pasión por la acuarela en un taller en La Cafetière de Aurignac

L’événement COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS Aurignac a été mis à jour le 2025-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE