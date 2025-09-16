COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS LA CAFETIERE Aurignac
COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS LA CAFETIERE Aurignac mardi 16 septembre 2025.
COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 15:30:00
fin : 2025-09-16 16:45:00
Date(s) :
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14
Marianne partage sa passion des aquarelles au travers d’un atelier au sein des locaux de la cafetière à Aurignac
Venez retrouver Marianne pour 1 heure de cours d’initiation à l’aquarelle.
Atelier payant.
Le matériel est inclus dans la prestation et le tarif dégressif en cas d’abonnement à plusieurs cours .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Marianne shares her passion for watercolours through a workshop at La Cafetière in Aurignac
German :
Marianne teilt ihre Leidenschaft für Aquarelle durch einen Workshop in den Räumlichkeiten der Cafetière in Aurignac
Italiano :
Marianne condivide la sua passione per l’acquerello in un workshop presso La Cafetière di Aurignac
Espanol :
Marianne comparte su pasión por la acuarela en un taller en La Cafetière de Aurignac
L’événement COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS Aurignac a été mis à jour le 2025-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE