COURS D’AQUARELLE ENFANTS/ADOS LA CAFETIERE Aurignac
COURS D’AQUARELLE ENFANTS/ADOS LA CAFETIERE Aurignac mardi 16 septembre 2025.
COURS D’AQUARELLE ENFANTS/ADOS
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 17:00:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14
Marianne partage sa passion des aquarelles au travers d’un atelier pour les enfants et les ados…
Dessin, aquarelles pour les enfants. On vous guide, on vous aide, on crée, on progresse et on s’amuse ensemble ! A vos pinceaux !
Atelier payant .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Marianne shares her passion for watercolors through a workshop for children and teens…
German :
Marianne teilt ihre Leidenschaft für Aquarelle in einem Workshop für Kinder und Teenager…
Italiano :
Marianne condivide la sua passione per l’acquerello in un laboratorio per bambini e ragazzi…
Espanol :
Marianne comparte su pasión por la acuarela en un taller para niños y adolescentes…
L’événement COURS D’AQUARELLE ENFANTS/ADOS Aurignac a été mis à jour le 2025-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE