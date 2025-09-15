Cours d’aquarelle pour adultes et enfants Salle multi-activités Ornans
L’association Couleurs d’O propose des cours d’aquarelle à destination des adultes et des enfants.
Les cours pour enfants sont dispensés par la professeure Svetlana Yudina. Les jeunes élèves sont invités à découvrir l’art du dessin et de l’aquarelle.
Les mercredis de 14h à 15h30.
Les cours pour adultes sont dispensés par Daniel Fabrègues et débuteront le 15 septembre de 14h à 17h.
Salle multi-activités, rue de Lonège
5 € la séance, matériel fourni .
Salle multi-activités Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 15 38 01 gerard.epailly@wanadoo.fr
