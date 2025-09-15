Cours d’aquarelle pour adultes et enfants Salle multi-activités Ornans

Cours d’aquarelle pour adultes et enfants Salle multi-activités Ornans lundi 15 septembre 2025.

Cours d’aquarelle pour adultes et enfants

Salle multi-activités Rue de Lonege Ornans Doubs

Tarif : 50 – 50 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 14:00:00

fin : 2025-09-15 17:00:00

Date(s) :

2025-09-15 2025-09-17

L’association Couleurs d’O propose des cours d’aquarelle à destination des adultes et des enfants.

Les cours pour enfants sont dispensés par la professeure Svetlana Yudina. Les jeunes élèves sont invités à découvrir l’art du dessin et de l’aquarelle.

Les mercredis de 14h à 15h30.

Les cours pour adultes sont dispensés par Daniel Fabrègues et débuteront le 15 septembre de 14h à 17h.

Salle multi-activités, rue de Lonège

5 € la séance, matériel fourni .

Salle multi-activités Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 15 38 01 gerard.epailly@wanadoo.fr

English : Cours d’aquarelle pour adultes et enfants

German : Cours d’aquarelle pour adultes et enfants

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours d’aquarelle pour adultes et enfants Ornans a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON