COURS D’AQUARELLE Puimisson mardi 14 octobre 2025.

place Guillaume Durand Puimisson Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

Cours d’aquarelle de 14h à 17h à la salle des Associations, groupe de 6 à 8 personnes maximum. Découverte des différentes techniques de peinture à l aquarelle, accompagnement progressif et individuel, base du dessin, séances sur sujets communs avec un thème défini, paysage, nature morte, scène de vie, portrait… Chaque mardi, hors vacances scolaires. Sur inscription.

place Guillaume Durand Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 20 68 mijo.chambon46@lilo.org

English :

Watercolor classes from 2pm to 5pm at the Salle des Associations, groups of 6 to 8 people maximum. Discovery of different watercolor painting techniques, progressive and individual guidance, drawing basics, sessions on common subjects with a defined theme, landscape, still life, scene of life, portrait… Every Tuesday, except during school vacations. Registration required.

German :

Aquarellkurs von 14:00 bis 17:00 Uhr im Salle des Associations, Gruppe von 6 bis maximal 8 Personen. Entdeckung der verschiedenen Techniken der Aquarellmalerei, progressive und individuelle Begleitung, Grundlagen des Zeichnens, Sitzungen zu gemeinsamen Themen mit einem festgelegten Thema, Landschaft, Stillleben, Lebensszene, Porträt… Jeden Dienstag, außerhalb der Schulferien. Nach Anmeldung.

Italiano :

Corsi di acquerello dalle 14.00 alle 17.00 presso la Salle des Associations, gruppi di 6-8 persone al massimo. Scoperta delle diverse tecniche di pittura ad acquerello, guida progressiva e individuale, disegno di base, sessioni su soggetti comuni con un tema definito, paesaggio, natura morta, scena di vita, ritratto… Ogni martedì, tranne durante le vacanze scolastiche. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Clases de acuarela de 14:00 a 17:00 h en la Salle des Associations, grupos de 6 a 8 personas como máximo. Descubrimiento de las diferentes técnicas de pintura a la acuarela, orientación progresiva e individual, dibujo básico, sesiones sobre temas comunes con un tema definido, paisaje, naturaleza muerta, escena de la vida, retrato… Todos los martes, excepto durante las vacaciones escolares. Inscripción obligatoria.

