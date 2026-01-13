Cours d’aquarelle sur la plage Place Brochard La Tremblade
Cours d’aquarelle sur la plage Place Brochard La Tremblade jeudi 9 juillet 2026.
Cours d’aquarelle sur la plage
Place Brochard La Tremblade
Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
2026-07-09
Mme Boury Marie Laure, professeure diplômée, vous propose un cours d’aquarelle sur la plage de Ronce-les-Bains
+33 6 99 22 77 96 mlgribouille@yahoo.fr
English :
Madame Boury Marie Laure, a qualified watercolor teacher, offers watercolor classes on the beach at Ronce-les-Bains
