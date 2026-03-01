Cours d’art floral Bailleau-le-Pin

Cours d’art floral

Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Le jeudi 19 mars, à 19h, et le samedi 21 mars, à 10h, venez participer au cours d’art floral organisé par l’association Familles Rurales de Bailleau-le-Pin à la maison de la famille.

Inscription 06.88.67.12.54

