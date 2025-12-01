Cours d’art floral composition de Noël

Lorris Loiret

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cours d’art floral composition de Noël

Cours d’art floral à 14h. Thème composition de Noël. Tarif 40€. Apporter un cache pot à orchidée de diamètre 12cm. 40 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 24

English :

Christmas floral art class

German :

Floristikkurs Weihnachtsgesteck

Italiano :

Corso di arte floreale natalizia

Espanol :

Clase de arte floral navideño

L’événement Cours d’art floral composition de Noël Lorris a été mis à jour le 2025-11-08 par OT GATINAIS SUD