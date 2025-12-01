Cours d’art floral composition de Noël Lorris
Cours d’art floral composition de Noël Lorris samedi 13 décembre 2025.
Cours d’art floral composition de Noël
Lorris Loiret
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Cours d’art floral composition de Noël
Cours d’art floral à 14h. Thème composition de Noël. Tarif 40€. Apporter un cache pot à orchidée de diamètre 12cm. 40 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 24
English :
Christmas floral art class
German :
Floristikkurs Weihnachtsgesteck
Italiano :
Corso di arte floreale natalizia
Espanol :
Clase de arte floral navideño
L’événement Cours d’art floral composition de Noël Lorris a été mis à jour le 2025-11-08 par OT GATINAIS SUD