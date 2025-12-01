Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cours d’art floral composition de Noël Lorris samedi 13 décembre 2025.

Lorris Loiret

Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Cours d’art floral à 14h. Thème composition de Noël. Tarif 40€. Apporter un cache pot à orchidée de diamètre 12cm. 40  .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 24 

English :

Christmas floral art class

German :

Floristikkurs Weihnachtsgesteck

Italiano :

Corso di arte floreale natalizia

Espanol :

Clase de arte floral navideño

