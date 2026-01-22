Cours d’art floral

Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Laissez parler votre créativité et fleurissez votre soirée du 4 février à Guignonville en participant à un atelier d’art floral unique animé par la fleuriste Mathilde !

L’affiche de l’association A TOUT ÂGE adopte un style radicalement différent, très doux et floral, avec des teintes de rose poudré et de mauve. Elle annonce un cours d’art floral animé par la fleuriste Mathilde, prévu pour le mercredi 4 février 2026 à 20h à la salle polyvalente de Guignonville. Le coût de l’atelier est de 28 € pour les adhérents et de 36 € pour les non-adhérents. Les inscriptions sont obligatoires avant le 30 janvier et peuvent se faire par mail ou par téléphone. 36 .

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 73 85 75 atoutage@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let your creativity run wild and add some flowers to your February 4th party in Guignonville with a unique floral art workshop led by florist Mathilde!

L’événement Cours d’art floral Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2026-01-22 par OT GRAND PITHIVERAIS