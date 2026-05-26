Greneville-en-Beauce

cours d’art floral

salle polyvalente Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

L’association A Tout Âge organise un cours d’art floral à la Salle Polyvalente de Guignonville le jeudi 4 juin à 20h00. Cet atelier créatif invite les passionnés et les curieux à composer une création unique. Réservation obligatoire avant le 28 mai pour participer à cet événement local.

Envie de réveiller l’esprit créatif qui sommeille en chacun ? L’association A Tout Âge propose un atelier d’initiation et de perfectionnement unique avec son cours d’art floral le jeudi 4 juin à 20h00. Le rendez-vous s’établit à la Salle Polyvalente de Guignonville pour une soirée sous le signe du partage.

Chaque participant façonne sa propre composition et repart avec sa création. Pour le bon déroulement de l’atelier, chacun doit simplement apporter un contenant (diamètre 12/15 cm, hauteur variable, idéalement blanc ou vert).

Les tarifs s’élèvent à 24 € pour les adhérents et 34 € pour les non-adhérents. Attention, les places restent limitées l’accès s’effectue uniquement sur inscription avant le 28 mai. Contactez vite l’organisation par mail à atoutage@laposte.net ou par téléphone au .

salle polyvalente Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 73 85 75 atoutage@laposte.net

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English :

The A Tout Âge association is organizing a floral art class at the Salle Polyvalente in Guignonville on Thursday June 4 at 8:00 pm. This creative workshop invites enthusiasts and the curious to compose a unique creation. Reservations required by May 28 to take part in this local event.

L’événement cours d’art floral Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS