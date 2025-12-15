Cours d’arts plastiques au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence
Du 17/12/2025 au 01/07/2026 tous les jours.
Les mercredis de 14h à 15h30 (hors vacances scolaires). Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 225 – 225 – 225 EUR
Le Musée des Alpilles propose aux enfants de 7 à 13 ans des cours d’arts plastiques.
Dessiner, peindre, modeler, créer, imaginer… en s’inspirant des trésors du Musée des Alpilles avec l’artiste Magali Perrin.
Renseignement par téléphone. .
The Alpilles Museum offers art classes for children.
