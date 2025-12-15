Cours d’arts plastiques au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Cours d’arts plastiques au Musée des Alpilles

Du 17/12/2025 au 01/07/2026 tous les jours.

Les mercredis de 14h à 15h30 (hors vacances scolaires). Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 225 – 225 – 225 EUR

Début : 2025-12-17

fin : 2026-07-01

2025-12-17

Le Musée des Alpilles propose des cours d’art plastiques pour les enfants.Enfants

Le Musée des Alpilles propose aux enfants de 7 à 13 ans des cours d’arts plastiques.



Dessiner, peindre, modeler, créer, imaginer… en s’inspirant des trésors du Musée des Alpilles avec l’artiste Magali Perrin.

Renseignement par téléphone. .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Alpilles Museum offers art classes for children.

