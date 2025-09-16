Cours d’ateliers d’écriture CPA Marc Sangnier Paris
Cours d’ateliers d’écriture CPA Marc Sangnier Paris mardi 16 septembre 2025.
Alors, rejoignez nos atelier d’écriture et laisser vous porter par votre imagination et jouer avec les mots.
- Jeux d’écriture
- Exploration de différents styles (récit, poésie, dialogue, biographie…)
- Partage et lectures dans une ambiance conviviale
- Conseils pour enrichir son style et le développer
Vous aimez écrire ou vous avez toujours eu envie d’essayer ?
Du mardi 16 septembre 2025 au mardi 23 juin 2026 :
mardi
de 18h30 à 20h30
payant
Tarif soumis au Quotient Familial. Cours fermés pendant les vacances scolaires.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-16T18:30:00+02:00_2025-09-16T20:30:00+02:00;2025-09-23T18:30:00+02:00_2025-09-23T20:30:00+02:00;2025-09-30T18:30:00+02:00_2025-09-30T20:30:00+02:00;2025-10-07T18:30:00+02:00_2025-10-07T20:30:00+02:00;2025-10-14T18:30:00+02:00_2025-10-14T20:30:00+02:00;2025-10-21T18:30:00+02:00_2025-10-21T20:30:00+02:00;2025-10-28T18:30:00+02:00_2025-10-28T20:30:00+02:00;2025-11-04T18:30:00+02:00_2025-11-04T20:30:00+02:00;2025-11-11T18:30:00+02:00_2025-11-11T20:30:00+02:00;2025-11-18T18:30:00+02:00_2025-11-18T20:30:00+02:00;2025-11-25T18:30:00+02:00_2025-11-25T20:30:00+02:00;2025-12-02T18:30:00+02:00_2025-12-02T20:30:00+02:00;2025-12-09T18:30:00+02:00_2025-12-09T20:30:00+02:00;2025-12-16T18:30:00+02:00_2025-12-16T20:30:00+02:00;2025-12-23T18:30:00+02:00_2025-12-23T20:30:00+02:00;2025-12-30T18:30:00+02:00_2025-12-30T20:30:00+02:00;2026-01-06T18:30:00+02:00_2026-01-06T20:30:00+02:00;2026-01-13T18:30:00+02:00_2026-01-13T20:30:00+02:00;2026-01-20T18:30:00+02:00_2026-01-20T20:30:00+02:00;2026-01-27T18:30:00+02:00_2026-01-27T20:30:00+02:00;2026-02-03T18:30:00+02:00_2026-02-03T20:30:00+02:00;2026-02-10T18:30:00+02:00_2026-02-10T20:30:00+02:00;2026-02-17T18:30:00+02:00_2026-02-17T20:30:00+02:00;2026-02-24T18:30:00+02:00_2026-02-24T20:30:00+02:00;2026-03-03T18:30:00+02:00_2026-03-03T20:30:00+02:00;2026-03-10T18:30:00+02:00_2026-03-10T20:30:00+02:00;2026-03-17T18:30:00+02:00_2026-03-17T20:30:00+02:00;2026-03-24T18:30:00+02:00_2026-03-24T20:30:00+02:00;2026-03-31T18:30:00+02:00_2026-03-31T20:30:00+02:00;2026-04-07T18:30:00+02:00_2026-04-07T20:30:00+02:00;2026-04-14T18:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00;2026-04-21T18:30:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-28T18:30:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-05-05T18:30:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00;2026-05-12T18:30:00+02:00_2026-05-12T20:30:00+02:00;2026-05-19T18:30:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00;2026-05-26T18:30:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00;2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00;2026-06-09T18:30:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00;2026-06-16T18:30:00+02:00_2026-06-16T20:30:00+02:00;2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00
CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du théâtre 14Paris
+33986029508 https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr