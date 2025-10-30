Cours d’Auto Massage Tiers Lieu kermaria Plonéour-Lanvern

Cours d’Auto Massage Tiers Lieu kermaria Plonéour-Lanvern jeudi 30 octobre 2025.

Cours d’Auto Massage

Tiers Lieu kermaria 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 21:00:00

2025-10-30

Le rythme quotidien imposé par nos obligations respectives ne nous permet pas toujours de prendre soin de notre corps comme nous l’aimerions. A défaut de partenaire, l’auto-massage nous permet une autonomie dans notre détente.

Offrez vous un temps ludique pour être à l’écoute de votre corps lors d’un atelier d’Auto-massage.

Vous apprendrez une belle manière de prendre soin de votre corps et de vos émotions tous les jours avec des gestes et techniques simples. .

Tiers Lieu kermaria 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 7 68 39 41 16

