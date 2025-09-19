Cours de Body training CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Body training CPA Marc Sangnier Paris vendredi 19 septembre 2025.

Le Body Training est un entraînement physique complet qui combine plusieurs types d’exercices pour travailler tout le corps.

Il mélange généralement :

Cardio (pour brûler des calories et améliorer l’endurance)

Renforcement musculaire (abdos, cuisses, fessiers, bras…)

Mobilité et coordination

Le tout dans un rythme dynamique et motivant

Rejoingnez-nous pour un cours de Body Training énergique !

Envie de bouger, de transpirer et de vous dépasser dans une ambiance motivante ?

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 26 juin 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif soumis au quotient familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T19:00:00+02:00_2025-09-19T20:30:00+02:00;2025-09-26T19:00:00+02:00_2025-09-26T20:30:00+02:00;2025-10-03T19:00:00+02:00_2025-10-03T20:30:00+02:00;2025-10-10T19:00:00+02:00_2025-10-10T20:30:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T20:30:00+02:00;2025-10-24T19:00:00+02:00_2025-10-24T20:30:00+02:00;2025-10-31T19:00:00+02:00_2025-10-31T20:30:00+02:00;2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T20:30:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:30:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:30:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T20:30:00+02:00;2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:30:00+02:00;2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T20:30:00+02:00;2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T20:30:00+02:00;2025-12-26T19:00:00+02:00_2025-12-26T20:30:00+02:00;2026-01-02T19:00:00+02:00_2026-01-02T20:30:00+02:00;2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T20:30:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:30:00+02:00;2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T20:30:00+02:00;2026-01-30T19:00:00+02:00_2026-01-30T20:30:00+02:00;2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:30:00+02:00;2026-02-13T19:00:00+02:00_2026-02-13T20:30:00+02:00;2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:30:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:30:00+02:00;2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T20:30:00+02:00;2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:30:00+02:00;2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T20:30:00+02:00;2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00;2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T20:30:00+02:00;2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:30:00+02:00;2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-05-01T19:00:00+02:00_2026-05-01T20:30:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T20:30:00+02:00;2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:30:00+02:00;2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00;2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00;2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00;2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr