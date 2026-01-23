Cours de Broderie Audierne

Cours de Broderie

La Libellulle Singuliere Audierne Finistère

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

2026-02-03

Nouveau cours de broderie avec Nathalie vous pourrez broder un papillon en fil de soie et fil métallisé. Vous apprendrez des points de base point de feston, passé plat, point de tige, pose de paillettes. Ce cours est accessible aux débutantes. Si vous avez un niveau intermédiaire des variantes vous seront proposées. Le matériel nécessaire est inclus dans le prix du cours.

Ce cours à lieu tous les mardis. .

La Libellulle Singuliere Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 40 61 29

